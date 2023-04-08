Замминистра торговли Казахстана о влиянии пандемии на торговлю с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Несмотря на спад товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном из-за глобальной пандемии, на данный момент наблюдается значительный рост.

Об этом сообщил заместитель министра торговли интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в интервью Trend.

Торебаев отметил, что за время пандемии, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном уменьшился более чем на 30 процентов, однако, в последствии наблюдался значительный рост товарооборота между странами. Он добавил, что в этом году наблюдается рост в размере 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Пандемия выявила слабые места, к которым были не готовы международные цепочки поставок. После того как мы адаптировались, мы начали наращивать товарооборот двойными темпами",- отметил замминистра.

Он добавил, что пандемия COVID-19 стала уроком для сферы торговли в целом, и выразил надежду на то, что в случае повторения подобных событий, правительства будут готовы действовать соответствующим образом.