В Азербайджане создана дорожная карта по цифровым денежным переводам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана дорожная карта по цифровым денежным переводам.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду глава отдела миграционной политики и правового обеспечения Государственной миграционной службы Вахид Гахраманов в ходе мероприятия на тему «Усиление социально-экономического эффекта денежных переводов в Азербайджане».

По его словам, цифровизация платежей играет большую роль в реализации данного проекта и проводимые исследования способствуют достижению поставленных целей.

«Мы также работаем над созданием международных стандартов денежных переводов как между гражданами, так и гражданами и государством. Наша задача в реализации этого проекта заключается в том, чтобы переводимые денежные средства были как инвестиции, то есть приносили дополнительную прибыль», - сказал он.

Отметим, что объем денежных переводов физических лиц в Азербайджан в 2022 году составил 3,62 миллиарда долларов, что в 3,2 раза больше показателя 2021 года.

В топ-5 стран, из которых осуществлялись в Азербайджан переводы физлиц, также входят: США - 155,342 миллиона долларов (рост в 2,1 раза), Турция - 122,141 миллиона долларов (рост на 13,3 процента), Германия - 53,585 миллиона долларов (рост в два раза) и Великобритания - 33,959 миллиона долларов (рост на 4,9 процента).