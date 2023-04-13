БАКУ /Trend/ - ООО AzInTelecom построит в Азербайджане новый дата-центр.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг советник председателя правления ООО AzInTelecom Садиг Йолчуев в ходе мероприятия на тему «Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения».

По его словам, соответствующая концепция нового дата-центра подготовлена и после ее принятия планируется приступить к строительству.

«На сегодняшний день AzInTelecom работает над проектом SIMA и облачных технологий. Проект SIMA - это цифровая подпись, которая позволяет гражданам совершать множество финансовых и других видов операций не выходя из дома. Все решения, которые создаются нашим ООО основаны на облачных технологиях. На сегодняшний день SIMA предоставляет свои услуги только физическим лицам, в ближайшее время планируется предоставление услуг для предпринимателей. В области облачных технологий мы работаем над переводом всех информационных ресурсов правительства в облачное хранилище. Сегодня, как вы знаете, у нас есть два дата-центра - в Баку и Евлахе. Подготовлена концепция нового дата-центра, после утверждения которой планируется его создание. Ожидаем, что новый дата-центр будет крупнее и мощнее», - сказал Йолчуев.