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Минэкономики Азербайджана получило более 1400 обращений в связи с деятельностью на освобожденных территориях

Экономика Материалы 17 апреля 2023 12:17 (UTC +04:00)
Минэкономики Азербайджана получило более 1400 обращений в связи с деятельностью на освобожденных территориях

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ШАМАХЫ /Trend/ - На сегодняшний день в министерство экономики Азербайджана поступило более 1400 обращений, связанных с деятельностью на освобожденных территориях.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов в ходе научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

“Работы по 73 инвестиционным проектам, охватывающим промышленность, сельское хозяйство, торговлю и сферу услуг, уже начаты», - сказал он.

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