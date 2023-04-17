Минэкономики Азербайджана получило более 1400 обращений в связи с деятельностью на освобожденных территориях

ШАМАХЫ /Trend/ - На сегодняшний день в министерство экономики Азербайджана поступило более 1400 обращений, связанных с деятельностью на освобожденных территориях.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов в ходе научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

“Работы по 73 инвестиционным проектам, охватывающим промышленность, сельское хозяйство, торговлю и сферу услуг, уже начаты», - сказал он.

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