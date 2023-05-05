Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого мая повысилась на 0,55 доллара относительно предыдущего показателя и составила 75,65 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,56 доллара – до 74,14 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,65 доллара, составив 47,25 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого мая повысилась на 0,6 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,11 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое мая составляет 1,7 AZN/1 USD.