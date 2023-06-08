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Разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе поспособствует развитию торговых отношений - Александр Манилов

Экономика Материалы 8 июня 2023 16:02 (UTC +04:00)
Разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе поспособствует развитию торговых отношений - Александр Манилов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Разблокирование транспортных и коммуникационных связей на Южном Кавказе даст возможность всем государствам региона наладить торговые отношения.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ- председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов по итогам 86-го заседания Совета в Баку.

«В этой связи торговля будет налажена, активизируются контакты между людьми», - сказал он.

Отметим, что участники заседания обсудили ситуацию на внешних границах государств-участников СНГ, вопрос организации 87-го заседания Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ и проект его повестки. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам согласно повестке дня мероприятия.

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