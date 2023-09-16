В Баку состоится Международный конгресс астронавтики - Азеркосмос

БАКУ /Trend/ - В числе докладчиков, которые выступят на Международном конгрессе астронавтики в Баку 2-6 октября, будут также 82 студента и 17 профессоров из 14 ведущих университетов страны.

Как передает Trend, об этом сообщили в Космическом агентстве Азербайджанской Республики («Азеркосмос»).

Отмечается, что сотрудники «Азеркосмос» провели встречу с докладчиками в Азербайджано-французском университете, с целью обеспечения их успешного и эффективного выступления организованы интерактивные тренинги на темы «язык тела и жесты», «эффективные методы презентации», «эмоциональный интеллект».

Следует отметить, что на конгресс представлено более 3600 научных статей из 95 стран.