В Нахчыване будет перенесен стадион на 20 тысяч болельщиков

БАКУ/Trend/ - В городе Нахчыван будет перенесен стадион на 20 тысяч болельщиков.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана "Детальном плане мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы"".

Согласно плану, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с министерством молодежи и спорта в 2023 году должен осуществить проектирование комплекса по организации досуга на месте стадиона.

В то же время, в 2023-2024 годах во дворах крупных жилых комплексов, в парках и густонаселенных кварталах города Нахчыван, будет обеспечено строительство спортивных сооружений простого типа на открытом воздухе с целью эффективной организации досуга и заянятия спортом населения.