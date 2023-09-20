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В Нахчыване будет перенесен стадион на 20 тысяч болельщиков

Экономика Материалы 20 сентября 2023 16:09 (UTC +04:00)
В Нахчыване будет перенесен стадион на 20 тысяч болельщиков

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - В городе Нахчыван будет перенесен стадион на 20 тысяч болельщиков.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана "Детальном плане мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы"".

Согласно плану, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с министерством молодежи и спорта в 2023 году должен осуществить проектирование комплекса по организации досуга на месте стадиона.

В то же время, в 2023-2024 годах во дворах крупных жилых комплексов, в парках и густонаселенных кварталах города Нахчыван, будет обеспечено строительство спортивных сооружений простого типа на открытом воздухе с целью эффективной организации досуга и заянятия спортом населения.

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