Азербайджан добился прогресса в космической отрасли - участник бакинского конгресса

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился прогресса в космической отрасли, о чем свидетельствует успешный запуск нескольких спутников.

Об этом сказал Trend в среду один из первых космонавтов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазза Аль-Мансури.

"Баку является отличным местом для проведения 74-го Международного конгресса астронавтики. Азербайджан на данном мероприятии собрал все заинтересованные в этой сфере стороны, экспертов и тех, кто хочет углубить свои знания в данной области", - сказал Хазза Аль-Мансури.

Он добавил, что эти шаги свидетельствуют о заинтересованности правительства Азербайджана в развитии космической отрасли страны.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Международный конгресс астронавтики в Баку продлится до 6 октября.