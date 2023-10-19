Всемирный банк готов разработать руководящие принципы для Агентства водных ресурсов Азербайджана - Уинстон Ю (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк готов разработать руководящие принципы для недавно созданного Агентства водных ресурсов Азербайджана, сказал в эксклюзивном интервью Trend менеджер Всемирного Банка по водным ресурсам в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Уинстон Ю.

«Я рад что, правительство Азербайджана уделяет внимание этой очень важной теме воды. Я думаю, что это представляет собой огромную возможность для правительства подумать о том, каким образом они могут улучшить регулирование водных ресурсов и повысить качество услуг населению, не только домохозяйствам, обычным гражданам в Баку и других городах, но и фермерам, получающим ирригационные услуги," сказал он.

Отметим, что Агентство водных ресурсов Азербайджана было создано в марте 2023 года указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева об усовершенствовании управления в сферах водных ресурсов, водного хозяйства и мелиорации. Агентство создано на базе Государственного агентства водных ресурсов министерства по чрезвычайным ситуациям. Открытое акционерное общество «Азерсу» и открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» вместе с имуществом переданы в подчинение Агентства.

Ю считает, что еще неизвестно, как это новое агентство будет развиваться, расти и брать на себя новые обязанности и новые роли.

"Я думаю, что это представляет собой огромную возможность. Домохозяйства, предприятия и фермеры нуждаются в хороших услугах. Считаю, что появилась хорошая возможность оценить значимость и финансовую устойчивость услуг водоснабжения, санитарии и ирригации. Всемирный банк – глобальная организация, у нас в водном секторе работают почти 300 специалистов. Это означает, что мы знаем много историй и событий, очень похожих на то, что наблюдается в Азербайджане. Проблемы здесь не сильно отличаются от проблем во Вьетнаме или странах Африки и Южной Азии и даже в США. Я лично родом из Калифорнии, где мы сталкиваемся с засухой. Я думаю, что одна из главных задач Всемирного банка – помочь поделиться этим глобальным опытом. По мере развития можно обеспечить укомплектование агентства персоналом должным образом, правильно определить его политику и средства поощрения. Я очень надеюсь, что мы сможем стать хорошим партнером правительства и поделиться своими идеями и опытом", - сказал менеджер по водным ресурсам Всемирного банка.

Он отметил, что по запросу правительства Азербайджана Всемирный банк готов разработать руководящие принципы для нового агентства.

«Мы ведем постоянную деятельность по оказанию технической помощи, в рамках которой мы проводим большое количество аналитических исследований, чтобы вдаваться в детали и помочь правительству определить приоритеты. Например, мы хотим помочь правительству продумать пути обеспечения финансовой устойчивости этого нового агентства. Это требует некоторой работы по составлению бюджета, определению субсидий и тарифов. Рассмотрев все это, мы надеемся, что начнем разрабатывать план дальнейшего развития агентства. Но правительство будет решать, хотят ли они, чтобы Всемирный банк стал партнером страны в этом новом агентстве и оказывал поддержку», - добавил Уинстон Ю.

Далее, он отметил, что работа по созданию новой модели управления водными ресурсами в Азербайджане идет по двум направлениям.

«Первый – это сектор водоснабжения и водоотведения, а второй – сектор орошения для фермеров. В сфере водоснабжения мы планируем провести несколько исследований, одно из которых предусматривает рассмотрение субсидий и тарифов, а также всех финансовых механизмов. Еще одно подисследование связано с изучением услуг, особенно в небольших городах и сельской местности, где концентрация людей меньше. Это создает свой собственный уникальный набор вызовов. Что касается ирригации, мы пытаемся разработать инструменты, которые правительство могло бы использовать для оценки эффективности ирригации. Как узнать, насколько хорошо работает ирригационная система? Используя спутниковые технологии и всевозможные новые инструменты моделирования, мы можем разработать довольно простые инструменты, которые правительство может использовать, чтобы выяснить, где нужно улучшить производительность, куда необходимо вкладывать больше инвестиций и т. д. Это лишь некоторые из видов деятельности, которыми мы занимаемся в рамках текущей технической помощи», - сказал менеджер по водным ресурсам.

Ю отметил, что каждой стране, каждому городу необходимо диверсифицировать источники, но нужно также помнить, что существуют огромные возможности для повышения эффективности.

«Каждый раз, когда возникают потери в сетях, это приводит к потерям доходов, энергии, подрыву общественных усилий. На мой взгляд, приоритетом является прежде всего улучшение существующей системы. Многие страны в настоящее время повторно используют сточные воды и возвращают их в систему. Я думаю, что это все очень хорошие идеи. Технологии продвинулись до такой степени, что я верю, что в будущем повторное использование сточных вод станет нормой», - сказал он.

Что касается институциональных реформ в водном секторе, Ю сказал, прежде всего, что он надеется, что правительство обратится ко Всемирному банку, который может принести определенную пользу в это дело.

«Если правительство обратится за помощью, первое, чем я бы с ним поделился, — это опыт других стран. Это долгосрочная работа, требующая огромных инвестиций не только в инфраструктуру, но также в людей и институты. Здесь нам нужно думать в долгосрочной перспективе. Предположительно вы хотите оставить для своих детей и для их детей систему водоснабжения, чтобы у них всегда была чистая питьевая вода. То же самое и с фермерами. И этот процесс занимает довольно много времени. Необходима политическая приверженность и большие инвестиции в людей, которые будут управлять этими системами. Я думаю, что это, наверное, самое главное. У нас во Всемирном банке есть очень известный принцип, который гласит, что мы не хотим просто чинить трубы, мы хотим усовершенствовать институты, которые чинят трубы. Вы можете легко починить трубы, но вам необходимо инвестировать в людей и общественность, чтобы гарантировать, что эти трубы всегда будут отремонтированы и люди получат хорошие услуги», — отметил менеджер Всемирного банка по водным ресурсам.

Ю считает, что в условиях, когда климат меняется, пространство государственных финансов становится гораздо более ограниченным, а предоставление услуг становится все более дорогим, финансовая устойчивость является ключевым фактором.

«У меня инженерно-техническое образование. Раньше я думал, что решение этого вопроса зависит от технических факторов: опреснение, искусственный интеллект, блокчейн и все такое, но на самом деле я все больше и больше убеждаюсь, что дело в человеческих возможностях. Очень важно обеспечить правильное финансирование, чтобы системы были устойчивыми, то, что построено сегодня, прослужило не только вам, но и вашим детям и их детям. Необходимо правильно определить стимулы. И я думаю, что составление бюджета, основанного на результатах, и стимулов, основанных на результатах, — это действительно правильный путь. Если в системе нет надлежащих стимулов, она не сможет правильно расставить приоритеты. Во-вторых, необходимо отделять услуги от регулирования. Лица, ответственные за регулирование, не должны также предоставляют услуги. Сложно давать больше рекомендаций, так как это учреждение еще только начинает развиваться. Вам необходимо иметь соответствующую разрешительную систему, иметь хорошие данные. Каждой стране необходимо усилить мониторинг данных, и это, вероятно, будет обязанностью этого нового агентства», — сказал Ю.

Он считает, что правительство приняло сознательное политическое решение о создании этого нового агентства и это воодушевляет.

«Для меня это первый шаг. С этого момента начинается тяжелая работа, требующая долгих разговоров. Со стороны Всемирного банка, мы хотим предоставить правительству как можно больше знаний, которые основываются как на хорошем, так и на плохом опыте. Было много плохого опыта, и мы не хотим, чтобы Азербайджан также все это испытывал. Технологии спасут нас лишь отчасти. Все равно придется инвестировать в людей. Есть много инноваций, но есть и некоторые базовые вещи, которые еще предстоит сделать. Одна из задач в рамках технической помощи, — это поделиться с правительством с различными моделями, используемыми в сельских районах страны, которые кардинально отличаются от Баку. Вы все еще можете использовать подходы, основанные на результатах, в сельских районах страны. Это немного сложнее, но возможно», — добавил Уинстон Ю.

Менеджер по водным ресурсам Всемирного банка отметил, что есть возможности для увеличения инвестиций в водный сектор.

«Всемирный банк готов помочь правительству. Я хочу поблагодарить сотрудников нового агентство, а также технических специалистов из «Азерсу» и открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана», которые были очень любезны и открыты с нами при обсуждении вопросов. Эта техническая помощь чрезвычайно важна. Мы благодарим нашего донора, Европейский Союз, за предоставление этой помощи, потому что это действительно помогает обсуждать с правительством некоторые важные проблемы и возникающие идеи о том, как улучшить ситуацию. Очевидно, что помимо потерь и необходимости решения этой проблемы, существует институциональный пробел, который необходимо заполнить. Я надеюсь, что новое агентство восполнит этот пробел. Время покажет, и мы готовы поделиться с правительством и этим новым агентством своим опытом со всего мира», — заключил Уинстон Ю.

X: @Lyaman_Zeyn