Азербайджан эффективно проводит координацию по развитию безопасных транспортных коридоров - Кайрат Сарыбай

ШУША /Trend/ - Азербайджан эффективно проводит координацию по развитию безопасных транспортных коридоров.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, отвечая на вопросы журналистов.

"СВМДА насчитывает 28 государств-членов. Это практически 90 процентов территории Азии. У нас два главных принципа. Все решения принимаются консенсусом. Реализация происходит на добровольном уровне. Проекты, как правило, предлагаются государствами-членами. И в связи с этим я хочу отметить, что Азербайджан очень эффективно проводит координацию по развитию безопасных и эффективных транспортных коридоров. Взаимосвязанность - это важная тема, она сегодня очень актуальна", - сказал Сарыбай.

По его словам, чем больше будет взаимосвязанности в Азии, тем больше это будет работать на глобальную экономику. "Так как сегодня Азия является главной движущей силой экономического прогресса во всем мире", - добавил он.

Отметим, что СВМДА - это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Первый саммит СВМДА прошел в 2002 году.

На саммите в октябре 2022 года было заявлено о начале трансформации СВМДА в региональную организацию.