Казахстан рассматривает возможность поставок чистой электроэнергии в Азербайджан - министр

БАКУ /Trend/ - Казахстан рассматривает возможность поставок чистой электроэнергии в Азербайджан.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе брифинга.

По его словам, рассматривается возможность осуществления поставок чистой электроэнергии в Азербайджан путем строительства высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. Уже начаты предварительные обсуждения с азербайджанскими коллегами, что также предоставит возможность соединения с энергосистемой кавказских государств.

Министр отметил, что сейчас, в пиковый период, Казахстан покупает электроэнергию из Российской Федерации.

"Кроме того, исходя из архитектуры, которая сложилась в национальной энергосистеме, минэнерго также работает с энергосистемами Центральной Азии. А это, в свою очередь, дает достаточно большое количество плюсов в рамках обеспечения взаимного резервирования и взаимных поставок электроэнергии", - добавил он.