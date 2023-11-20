Пакистан хочет закупить у Азербайджана карбамидные удобрения

БАКУ /Trend/ - Пакистан проведет переговоры с Россией, а также с Азербайджаном и Китаем о поставке 200 тыс. тонн карбамидных удобрений из-за их острой нехватки в стране.

Как сообщает Trend, об этом сообщила газета Daily Pakistan.

"Совет Управления по регулированию государственных закупок одобрил предложение министерства промышленности и производства Пакистана о переговорах с Россией, Азербайджаном и Китаем о закупке в согласованном диапазоне цен 200 тыс. тонн карбамидных удобрений", - привело издание слова источника в пакистанском минпроме.

По словам собеседников Daily Pakistan, страна столкнулась с острой нехваткой по меньшей мере 200 тыс. тонн карбамидных удобрений после временного закрытия местных заводов на несколько недель и увеличения спроса на эти удобрения в декабре и январе. Переговоры с Москвой, Баку и Пекином будут проводиться при условии соблюдения межправительственных соглашений (G2G) и обеспечения механизма определения цен. Сейчас цены на такие удобрения на мировом рынке составляют от $415 до $420 за метрическую тонну. Стоимость их поставок может возрасти с учетом того, что Пакистан в 2022 году импортировал карбамидные удобрения по более высокой цене.

Механизм определения цен будет осуществляться посредством торгов, стандартный период проведения которых составляет 45 дней.

Отметим, что завод SOCAR Carbamide покрывает 90 процентов потребности Азербайджана в азотных удобрениях.

SOCAR Carbamide, который является резидентом Сумгайытского химического промышленного парка, играет решающую роль в развитии сельского хозяйства и ненефтяного экспорта Азербайджана.

Завод, введенный в эксплуатацию в январе 2019 года, играет важную роль в снижении зависимости от импорта азотных удобрений и удовлетворении спроса местных фермеров на эту продукцию.