Азербайджан будет поддерживать коммерциализацию технических разработок - Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - В рамках Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы Азербайджан будет поддерживать коммерциализацию исследований и технических разработок (TDA).

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе "InMerge Innovation Summit" в Баку.

"Для этого в течение следующего десятилетия Азербайджан будет финансировать расходы на исследования и разработки, развивать инфраструктуру TDA. Признавая, что коммерциализация технологий сегодня является приоритетом развития, страна стремится превратить результаты исследований в осязаемые результаты. В результате этих действий мы будем способствовать выходу инноваций на рынок и стремиться к тому, чтобы расходы на TDA достигли 0,1 процента ВВП", - отметил он.

По его словам, согласно плану социально-экономического развития на 2022-2026 годы, Азербайджан разрабатывает стратегию цифровой экономики, тесно связанную с инновациями.

"Эта стратегия будет основываться на целостном подходе, охватывающем бизнес, правительство и общество, и будет полностью соответствовать целям и задачам, поставленным ООН в документе "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - добавил он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.