В Азербайджане завершен процесс электронизации обязательного страхования (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Процесс электронизации обязательного страхования в Азербайджане уже завершен.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель Бюро обязательного страхования (ISB) Рашад Ахмедов в ходе панельных дискуссий в рамках Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

По его словам, в связи с завершением процесса цифровизации обязательного страхования бумажные страховые свидетельства больше не используются.

"Проблемы, связанные с электронным приобретением страховых полисов обязательного автострахования, решены. В прошлом году 50 процентов страховых полисов было предоставлено в электронном виде. Важные шаги предприняты в отношении выдачи электронных сертификатов. Около 50 тысяч справок отправлено в страховые компании через систему ISB", - подчеркнул он.

Ахмедов добавил, что в 2023 году завершилась электронизация обязательного страхования недвижимости, страхования ответственности этого вида, обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев.

Отметим, что ISB было учреждено и функционирует в качестве объединения юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, с учетом требований, установленных законом "Об обязательном страховании" с целью защиты интересов потерпевших застрахованных и третьих лиц, которым был причинен ущерб, для обеспечения стабильности и развития системы обязательного страхования, а также с целью реализации иных задач, установленных соответствующим законодательством.

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