Азербайджан и Индия стремятся к развитию связей в сфере транспорта и коммуникаций - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Индия стремятся к развитию связей в сфере транспорта и коммуникаций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе мероприятия, посвящённого Дню Республики Индии.

Он отметил, что эффективное использование имеющихся широких экономических возможностей международного транспортного коридора «Север-Юг» возможно только совместными усилиями.

"Как известно, в Азербайджане реализуются новые экономические проекты и проводятся масштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации землях. Это способствует открытию новых возможностей для межрегиональной торговли", - сказал заместитель министра.

Он также добавил, что растет интерес к Агдамскому индустриальному парку и "Экономической зоне Аразской долины" в Джебраиле.

Говоря о восстановлении авиасообщения AZAL по маршруту Баку-Дели-Баку в прошлом году, начале полетов по маршруту Дели-Баку-Дели индийской авиакомпанией IndiGo и по маршруту Баку-Мумбаи-Баку AZAL, Эльнур Мамедов сказал, что это поспособствовало посещению Азербайджана 117 тысячами индийских туристов, что означает значительный рост по сравнению с 2023 годом.