ЦБА назвал прогнозы по профициту счета текущих операций платежного баланса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), профицит счета текущих операций платежного баланса в 2024 году составит 7-8 миллиардов долларов США.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.
"Прогнозируется, что среднегодовой профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2024-2025 годах составит 7 миллиардов долларов", - отметил он.
По его словам, профицит текущего счета платежного баланса в 2023 году по оценкам составил 9-10 миллиардов долларов.
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