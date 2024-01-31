Эффективная работа ARAS во многом зависит от транспортных компаний - ГТК Азербайджана

БАКУ /Trend/ — Представители Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана и транспортных и логистических компаний на мероприятии "CEO MeetUp Logistics & Trade" 31 января в Баку обсудили вопросы функционирования новой "Автоматизированной системы анализа рисков" ("ARAS"), внедренной таможенным комитетом, сообщает в среду Trend с данного форума.

Выступивший на этом мероприятии, организованном "Caspian Energy Club" и Ассоциацией транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана, представитель ГТК Джафар Гулузаде подчеркнул, что своевременная подача транзитных деклараций очень важна для анализа рисков и содействует эффективной работе логистических и транспортных компаний.

Он отметил, что "ARAS" - система, работающая на основе искусственного интеллекта, и это способствует обеспечению быстрого пересечения границ транспортными средствами и товарами, а также оперативному таможенному оформлению.

"Эта система фактически снижает операционные затраты субъектов предпринимательства за счет предварительной обработки введенных ими данных. Определяются профиль риска каждого участника внешнеэкономической деятельности, методика для расчета таможенных расходов, выбирается соответствующий таможенный коридор ("зеленый" - без таможенной декларации, а также "желтый", "синий", "красный" - с досмотром груза-товара). То есть эффективность таможенных услуг повысилась", - сказал Гулузаде.

Цель ARAS - применять самые оптимальные методики таможенного контроля. "Первые результаты применения ARAS позитивны. Она призвана устранить недовольство бизнеса в отношении прохождения таможенных процедур", - отметил Гулузаде.