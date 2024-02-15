Отчет MONEYVAL - это высокая оценка проведенной Азербайджаном работы

БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад был опубликован отчет Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) по результатам оценки по Азербайджану.

Как сообщает Trend, в отчете 5-го раунда оценки по Азербайджану, подготовленном MONEYVAL на основе стандартов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), указывается ряд достижений страны, что свидетельствует о том, что работа, проделанная ею в соответствующей области, оценена и на международном уровне.

Так, в отчете MONEYVAL подчеркивается, что после 4-го раунда оценочного процесса по Азербайджану, проведенного в 2014 году, страна осуществила ряд мер, направленных на укрепление правовой и институциональной базы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма, и внедрила эффективную систему борьбы. В то же время было отмечено, что работа Азербайджана в сфере борьбы с финансированием терроризма оценена как эффективная, и государственные структуры страны успешно расследовали преступления по финансированию терроризма, за указанный период на различные сроки по этим преступлениям были осуждены семь человек.

Было отмечено, что страна добилась значительной эффективности в международном сотрудничестве в этой сфере, высоко оценены возможности государственных органов по оказанию эффективной помощи органам финансового мониторинга других стран и оперативному обмену информацией. Также было подчеркнуто, что в Азербайджане существует здоровая правовая база для безотлагательного осуществления целевых финансовых санкций в борьбе против финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. MONEYVAL положительно оценила и проведение оценки некоммерческих организаций по рискам финансирования терроризма.

Отчет 5-го раунда оценки также содержит ряд рекомендаций. Это включает такие вопросы, как усиление правоохранительных и санкционных полномочий, межведомственное сотрудничество, финансовые исследования, усиление превентивных мер по снижению рисков. В соответствии с последующими процедурами этой оценки Азербайджанская Республика отчитается перед MONEYVAL о проделанной работе.

Отметим, что основная цель MONEYVAL, созданного в 1997 году, состоит в том, чтобы обеспечить разработку государствами-членами эффективных систем борьбы с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма. Организация готовит отчеты об оценке в этом направлении. Азербайджан представлен в MONEYVAL с 2002 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!