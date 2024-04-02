Денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан сократились

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2024 года в банки Азербайджана через системы быстрых денежных переводов поступили 317,9 миллиона манатов. А объем средств, направленных из азербайджанских банков за рубеж, составил 87,4 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, по сравнению с январем-февралем прошлого года объем средств, поступивших в банки через системы быстрых денежных переводов, снизился на 31,2%, или 144,5 млн манатов, а переводы из банков за границу - на 29,6%, или 36,7 млн манатов.

Отметим, что за первые 2 месяца прошлого года в Азербайджане через системы быстрых денежных переводов в банки поступили 462,4 миллиона манатов. Объем средств, направленных из банков за рубеж, составил 124,1 миллиона манатов.

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