Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как один из ведущих работодателей в банковском секторе, Yelo Bank регулярно принимает участие в ярмарках труда и выставках вакансий. Цель таких мероприятий — встретиться с потенциальными кандидатами, познакомить их с карьерными возможностями в Yelo и оценить их профессиональные качества. Учитывая интерес молодежи к таким мероприятиям, Yelo Bank совместно с Государственным агентством занятости организовал ярмарку труда. На «Yelo Career Festival» приняли участие более 30 компаний, предложивших свыше 300 вакансий. Сотни молодых людей, посетивших ярмарку, смогли ознакомиться с актуальными вакансиями престижных компаний, включая Yelo Bank, подать заявки на месте и установить полезные контакты. По итогам мероприятия представителям компаний-участниц были вручены специальныеграмоты от Yelo.

Стоит отметить, что Yelo Bank активно сотрудничает с университетами и организациями, поддерживающими молодежь. Предоставление студентам полезных знаний для будущей карьеры, развитие их навыков, включаяреальный опыт работы — одна из ключевых социальных миссий Банка. Подписывайтесь на страницы команды Yelo в социальных сетях, чтобы узнавать о карьерных возможностях в Yelo Bank и воспользоваться ими.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!