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Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)

Экономика Материалы 20 июня 2024 11:27 (UTC +04:00)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

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БАКУ /Trend/ - Как один из ведущих работодателей в банковском секторе, Yelo Bank регулярно принимает участие в ярмарках труда и выставках вакансий. Цель таких мероприятий — встретиться с потенциальными кандидатами, познакомить их с карьерными возможностями в Yelo и оценить их профессиональные качества. Учитывая интерес молодежи к таким мероприятиям, Yelo Bank совместно с Государственным агентством занятости организовал ярмарку труда. На «Yelo Career Festival» приняли участие более 30 компаний, предложивших свыше 300 вакансий. Сотни молодых людей, посетивших ярмарку, смогли ознакомиться с актуальными вакансиями престижных компаний, включая Yelo Bank, подать заявки на месте и установить полезные контакты. По итогам мероприятия представителям компаний-участниц были вручены специальныеграмоты от Yelo.

Стоит отметить, что Yelo Bank активно сотрудничает с университетами и организациями, поддерживающими молодежь. Предоставление студентам полезных знаний для будущей карьеры, развитие их навыков, включаяреальный опыт работы — одна из ключевых социальных миссий Банка. Подписывайтесь на страницы команды Yelo в социальных сетях, чтобы узнавать о карьерных возможностях в Yelo Bank и воспользоваться ими.

Вас интересуют вакансии в банках (https://www.yelo.az/az/about-bank/career/vacancies/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
Yelo Bank провел ярмарку вакансий (ФОТО)
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