Компания «PwC Азербайджан» завершила Ежегодную сессию по повышению осведомленности в области TLP 2024 (Annual TLP Awareness Session 2024) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Компания «PwC Азербайджан» завершила Ежегодную сессию по повышению осведомленности в области TLP 2024, в результате которой были получены ценные знания в данной области.

Компания «PwC Азербайджан» объявила об успешном завершении Ежегодной сессии по повышению осведомленности в области TLP 2024, которая состоялась в отеле «Four Seasons». Это знаковое мероприятие стало главным событием первой "Недели осведомленности в области TLP" - серии из четырех интерактивных сессий, направленных на то, чтобы держать профессионалов в курсе последних тенденций, обновлений и стратегий в области налогообложения и права.

Мероприятие состояло из двух целевых сессий, посвящённых рассмотрению актуальных тем для бизнеса и частных лиц:

Налоговые обновления на 2024 год и ожидаемые изменения в 2025 году: В рамках сессии, проходившей под руководством TLP-лидера и директора по налогам «PwC Азербайджан» Гюнель Садиевой, а также менеджера по налогообложению Ляман Алиевой и старшего специалиста по налогообложению Исмаила Сулейманова, был представлен подробный обзор недавних и предстоящих изменений в сфере налогов. Участники активно вовлеклись в сессии вопросов и ответов, что способствовало обсуждению и практическому пониманию меняющейся налоговой среды.

Разрешение налоговых споров: В рамках сессии, проходившей под руководством старшего менеджера по налогообложению Руфата Шахбазова и менеджера по правовым вопросам Гюльнар Зульфугаровой, была представлена команда «PwC Азербайджан» по разрешению налоговых споров и конфликтов (TCDR). Участники получили практические рекомендации по эффективному управлению налоговыми спорами, а также полезную информацию о стратегиях, предлагаемых экспертами PwC.

На мероприятии приняли участие специалисты в области налогообложения и права, которые приобрели ценные экспертные знания и информацию о передовом опыте PwC.

Компания «PwC Азербайджан» продолжает поддерживать своих клиентов и сообщество, предлагая инновационные решения и экспертные рекомендации. Ориентируясь на будущее, компания продолжает уделять особое внимание созданию ценности и помощи организациям в построении доверия.