Товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился за год - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился более чем на 14 процентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.

"Наше взаимодействие с партнерами-членами ЕАЭС сегодня наполнено многочисленными взаимовыгодными проектами в самых различных сферах. Особое удовлетворение вызывает устойчивая положительная динамика торгово-экономического взаимодействия. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился более чем на 14 процентов", - сказал он.

По его словам, инвестиционное взаимодействие между странами-членами организации также развивается по нарастающей линии.

"Между нашими странами реализуется крупный пакет инвестиционных проектов. С некоторыми из наших партнеров мы учредили совместные инвестиционные фонды в целях мобилизации взаимных инвестиций в различные сектора экономики. Данная инициатива уже дает свои плоды.

В прошлом году между нашими странами состоялось большое количество взаимных визитов как на уровне глав государств, так и на уровне глав и членов правительств. Это служит свидетельством интенсивного диалога между нашими странами на различных уровнях", - добавил Али Асадов.