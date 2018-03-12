Спасены два азербайджанских рыбака, находившихся несколько дней в море

БАКУ /Trend/ - В результате поисково-спасательных мероприятий, осуществленных погранично-сторожевым судном Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, была обнаружена и отбуксирована к берегу рыболовная лодка, находившаяся в 2,5 мили от берега из-за технической неисправности, говорится в сообщении пресс-центра ГПС, распространенном в понедельник.
Были спасены жители села Шахагаджы Астаринского района Гасангулу Гулиев и Наиль Нематов.
Напомним, что 9 марта два человека на лодке с мотором «Yamaha-85» и бортовым номером «SA-284» отправили в пункт береговой охраны ГПС сигнал о проблемах.
Пункт береговой охраны установил связь со сторожевым кораблем, несущим службу в южном направлении, были установлены координаты плавсредства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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