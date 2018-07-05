Ведутся работы по локализации пожара в одном из районов Азербайджана

5 июля 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Шыхлы Ярдымлинского района продолжается пожар в лесополосе.

Об этом в четверг говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

Сотрудники и техника Службы пожарной охраны, пожарный вертолет «МИ-17» и самолет-амфибия Бе 200ЧС были привлечены к работе по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия находятся сила и техника Службы пожарной охраны МЧС Азербайджана, сотрудники Управление лесного хозяйства и местное население. Работа по тушению пожара продолжается.

Согласно сообщению минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, проводятся оперативные мероприятия по тушению пожара в труднопроходимой горной местности вблизи села Бериджан Ярдымлинского района, пожар локализуется.

Для тушения пожара были привлечены сотрудники Регионального центра лесного хозяйства минэкологии и Служба пожарной охраны МЧС Азербайджана.

Пожар охватил территорию площадью в один гектар, сгорели сухая трава и мелкие кустарники.

Минэкологии призывает население во время отдыха в лесу проявлять ответственность, быть осторожными с огнем, соблюдать нормы пожарной безопасности в связи с жаркой погодой. В противном случае пожар может привести к необратимым последствиям, может быть нанесен серьезный ущерб лесам.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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