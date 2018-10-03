В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи со стрельбой в егерей нацпарка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержано лицо, стрелявшее по егерям национального парка.

Об этом в среду говорится в совместном сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Генеральной прокуратуры.

В результате расследования было установлено, что первого октября в два часа ночи житель Масаллинского района Ильгар Самедов, который занимался незаконной охотой на территории Гызылагаджаского национального парка, проигнорировал законные указания егерей Беюккиши Гарашова и Арифа Джафарова. С целью избежать ответственности Самедов два раза выстрелил в них из охотничьего ружья, нанеся ранения различной степени тяжести. В районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (сопротивление представителю власти или применение опасного для его жизни и здоровья насилия) Уголовного кодекса.

Были назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели и проведены другие следственные действия.

Самедов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.