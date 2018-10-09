Погранслужба Азербайджана задержала наркокурьеров, включая женщину и иностранца (ФОТО)

9 октября 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На погранзаставе в селе Сым Астаринского района погранотряда «Лянкяран» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана были проведены оперативно-розыскные мероприятия, во время которых в качестве нарушителя государственной границы был задержан гражданин Ирана Шахбази Акбар Дилавер, говорится в сообщении ГПС, распространенном во вторник.

При обыске задержанного лица было найдено 1,2 килограмма героина, 700 граммов опиума, 200 таблеток психотропного вещества «прегабалин» и 15 упаковок таблеток «мепротан».

В результате проведенных оперативно-розыскных мер были задержаны и переданы следствию граждане Азербайджана Ровшан Акперов, Хаяла Велиева, заказчик наркотического средства житель Лянкяранского района Парвиз Мамедов, которые приехали на эту территорию забрать наркотические средства.

По факту проводятся необходимые оперативно-следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Береговая охрана Госпогранслужбы Азербайджана изъяла более 2 кг героина (ФОТО)
Происшествия 4 октября 17:27
Госпогранслужба Азербайджана задержала 220 находившихся в розыске лиц (ФОТО)
Происшествия 1 октября 19:23
В США число пострадавших от передозировки наркотиками превысило 70 человек
США 16 августа 11:37
В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд
Другие страны 9 августа 08:40
В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых бандитов
Другие страны 4 августа 02:51
Сдан новый комплекс погранзаставы Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
Общество 27 июля 18:58
Лента новостей
AZAL и HungaroControl будут сотрудничать в области управления воздушным движением (ФОТО)
Бизнес 17:08
В Баку установлен еще один сенсорный светофор (ВИДЕО)
Общество 17:04
USAID впервые проведёт в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум
Бизнес 17:00
Число приехавших в Азербайджан туристов выросло на 9% - AzTA
Туризм 16:59
Михаил Нейжмаков: Кризис власти в Армении подвел страну к гражданской войне
Точка зрения 16:59
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
ИКТ 16:57
Глава НАСА заявил о желании сотрудничать с Роскосмосом в исследовании Луны
США 16:56
Microsoft презентовал единый тестовый центр для азербайджанских студентов
ИКТ 16:53
БГУ попал в списки трех международных рейтингов (ФОТО)
Общество 16:52