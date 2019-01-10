В Азербайджане задержаны лица, пытавшиеся продать 1 млн фальшивых рублей (ФОТО)

10 января 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели операцию по разоблачению лиц, пытавшихся пустить в оборот фальшивую иностранную валюту в крупном размере, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД.

В результате неотложных оперативно-розыскных мер были задержаны при попытке продать 1 миллион фальшивых российских рублей за 8 тысяч манатов житель Баку Гасан Алекберов и житель Гянджи, ранее судимый Ширван Мусаев.

Во время осмотра места проживания этих лиц были обнаружены и изъяты также другие вещественные доказательства.

По данному факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении Алекберова и Мусаева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, следственные мероприятия продолжаются.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане Управление полиции на водном транспорте обратилось к покупателям рыбы
Общество 30 ноября 2018 15:48
Сотрудники МВД Азербайджана и России задержали 12 находившихся в розыске лиц
Происшествия 29 ноября 2018 17:48
МВД Азербайджана предупредило создающих фейковые страницы министерства в соцсетях
Общество 12 ноября 2018 17:06
В Азербайджане задержан владелец страниц в Instagram, обманом присвоивший деньги граждан (ФОТО)
Происшествия 2 ноября 2018 19:21
В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы
Общество 26 сентября 2018 15:18
Полиция Азербайджана изъяла незаконное оружие и боеприпасы
Общество 22 сентября 2018 12:30
Лента новостей
Грузинский TBC Bank планирует выйти на узбекский рынок
Финансы 14:56
В Азербайджане усилен контроль над автодорогами в северной части страны
Общество 14:36
Министры нефти Ирана и Ирака сделали акцент на расширении сотрудничества
Экономика 14:33
СМИ: Южная Корея возобновит импорт нефти из Ирана
Экономика 14:27
В Баку сохранится холодная ветреная погода
Общество 14:21
Грузоперевозки по маршруту "Викинг" сократились
Бизнес 14:20
Лайчак: ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными импульсами в процессе карабахского урегулирования
Нагорно-карабахский конфликт 14:20
В Турции начинается второй этап строительства «Чанаккале 1915» - министерство
Бизнес 14:08
Ветслужба Азербайджана дезинфицирует прибывающие товарные составы (ФОТО)
Бизнес 14:01