Азербайджанские пограничники изъяли более 6 кг марихуаны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На погранзаставе вблизи поселка Бахрамтепе Имишлинского района задержаны трое граждан Азербайджана – Ширинов Рамиль Имамверди оглу (1978), Эйвазов Интигам Эльдар оглу (1970) и Абдуллаев Гурбан Джамиль оглу (1974), пытавшиеся провезти в автомобиле марки "Mersedes-Benz" из Ирана наркотики.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азербайджана.

При обыске задержанных лиц и осмотре автомобиля были обнаружено и изъято более шести килограммов марихуаны и семена наркосодержащего растения

По факту продолжаются оперативно-следственные меры, в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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