В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, погиб ребенок

20 апреля 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на трассе Алят-Астара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает в субботу Trend, инцидент произошел на участке трассы, проходящем через территорию села Еникенд Сальянского района.

Водитель автомобиля марки “Ока” (государственный номер 52-BF-103) Сахават Рзаев не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате аварии, от травм, не совместимых с жизнью, погиб мальчик четырех лет.

Водитель и два взрослых пассажира - Маил Ахлиманов и Асуда Велиева с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Центральную районную больницу города Сальян. Водителю и женщине после осмотра было назначено амбулаторное лечение.

(Автор: Джейхун Алекперов.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Автобус с футбольными болельщиками попал в ДТП в Турции, есть пострадавшие
Турция 08:05
В Португалии объявили трехдневный траур после ДТП с автобусом на Мадейре
В мире 18 апреля 17:18
В Азербайджане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший
Происшествия 18 апреля 15:39
В Азербайджане водитель сбил всадника на лошади
Происшествия 18 апреля 15:05
Сбитый во время ДТП в Баку пешеход скончался
Происшествия 18 апреля 12:42
Большинство погибших на Мадейре туристов были гражданами Германии
Европа 18 апреля 00:11
Лента новостей
Эльхан Алескеров: В двух предложениях глава МИД Армении соврал как минимум семь раз
Точка зрения 11:54
Президент Египта проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию
В мире 11:50
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
В мире 11:46
Доступ к некоторым ценностям Нотр-Дама до сих пор затруднен после пожара
В мире 11:43
В Кабуле у здания министерства связи прогремел взрыв
В мире 11:43
Туркменистан приступает к освоению газового прикаспийского месторождения "Узынада"
Энергетика 11:27
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 11:02
Газовый госконцерн Туркменистана закупает контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:56
Туркменистан готовит тендер по развитию Интернета и мобильной связи за счет кредита ИБР
Тендеры 10:54