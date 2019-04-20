В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, погиб ребенок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на трассе Алят-Астара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает в субботу Trend, инцидент произошел на участке трассы, проходящем через территорию села Еникенд Сальянского района.

Водитель автомобиля марки “Ока” (государственный номер 52-BF-103) Сахават Рзаев не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате аварии, от травм, не совместимых с жизнью, погиб мальчик четырех лет.

Водитель и два взрослых пассажира - Маил Ахлиманов и Асуда Велиева с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Центральную районную больницу города Сальян. Водителю и женщине после осмотра было назначено амбулаторное лечение.

(Автор: Джейхун Алекперов.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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