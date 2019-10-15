ЗАО «Азербайджанские железные дороги» о несчастном случае во вторник

15 октября 2019 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 10:30 на ж/д станции Сыгырлы произошел несчастный случай, приведший к травме жителя одноименного села, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Товарный поезд движущийся по одноколейке на 367 км пути сбил жителя села Сыгырлы Мирзу Талыб оглу Шамиева, имеющего проблемы со слухом. Машинист стал сигналить, попытался тормозить, но предотвратить несчастный случай не удалось.

Пострадавший был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

Происшествие расследуется.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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