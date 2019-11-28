Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)

28 ноября 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские таможенники пресекли провоз крупной партии наркотического вещества из Ирана в Украину, транзитом через Азербайджан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

На основании поступившей информации, на Билясуварском таможенном посту был задержан грузовой автомобиль марки Reno (AI9452HI/AI9425XK), управляемый гражданином Украины Леонидом Гаевским, который был проверен совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы.

В этом транспортном средстве, транзитом через Азербайджан, предусматривалась поставка 560 рулонов груза «искусственная кожа» от иранской компании "Hadyeh Golbaf Jahan Co." украинской компании "Lımıted Lıabılıty Company Kasrık Ukraıne LLC". Но, в ходе осмотра, в прицепе грузового автомобиля, в каждом из 288 рулонов было обнаружено 304 килограмм 154 грамм героина.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
  • Из Ирана в Украину, через Азербайджан, пытались провезти 304 кг героина (ФОТО)
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