В Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Баку-Сумгайыт сегодня утром произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, сообщает во вторник Trend.
Авария произошла на участке дороги Баку-Губа в пос. Баладжары Бинагадинского района.
Автомобиль "Toyota" (50 DP 566), который двигался в направлении города, столкнулся с пассажирским автобусом № 135.
Пострадавших нет.
ДТП создало пробку на трассе Баку-Сумгайыт.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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