В Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса (ФОТО)

3 декабря 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Баку-Сумгайыт сегодня утром произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, сообщает во вторник Trend.

Авария произошла на участке дороги Баку-Губа в пос. Баладжары Бинагадинского района.

Автомобиль "Toyota" (50 DP 566), который двигался в направлении города, столкнулся с пассажирским автобусом № 135.

Пострадавших нет.

ДТП создало пробку на трассе Баку-Сумгайыт.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса (ФОТО)
  • В Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса (ФОТО)
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