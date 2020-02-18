В Шамахы произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Шамахинского района в 34 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3.1.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 17:21 по местному времени.
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