В Шамахы произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Шамахинского района в 34 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3.1.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 17:21 по местному времени.