Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана подорвался на мине (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня сотрудник Агентства по разминированию Азер Султанов подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Мехтили Джабраильского района, получив ранения различной степени, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"В ходе расследования было установлено, что командированный в Джабраильский район сотрудник Агентства Азер Али оглу Султанов (1974) подорвался на мине во время проведения работ по разминированию территорий в рамках строительства железной дороги и получил ранения различной степени тяжести. По факту в прокуратуре Джабраильского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) Уголовного кодекса АР", - говорится в сообщении.

Был проведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия. Следственные меры по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)