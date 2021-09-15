Уголовное дело бывшего главврача модульного госпиталя МЧС Азербайджана направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело в отношении бывшего главного врача модульного госпиталя медицинской службы МЧС Азербайджана направлено в суд.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, возникли обоснованные подозрения в том, что работавший на должности главного врача модульного госпиталя Имран Агаев, войдя в сговор с должностными лицами этого учреждения – Руфатом Велизаде, Талехом Иманлы и Гулу Оруджевым, получил у шести человек в целом 10 500 манатов в обмен на помещение больных в отделение, считающееся «VİP-корпусом» госпиталя, и оказание пациентам более высокого уровня медицинских услуг, требовал взятки (в целом 5000 манатов) у отдельных сотрудников больницы за продолжение их деятельности в этом учреждении путем повторного заключения трудового договора.

Помимо этого, возникли обоснованные подозрения в том, что Имран Агаев получил у 140 больных коронавирусом в целом 51 600 манатов за их транспортировку в модульный госпиталь машинами скорой помощи ООО Medi Style, учредителем и директором которого он является. Также возникли подозрения в том, что Имран Агаев, нарушив противоэпидемический, санитарно-гигиенический и карантинный режимы, создал зараженному коронавирусом Руфату Велизаде (должностное лицо учреждения) условия для свободного выхода из здания госпиталя, что вызвало реальную угрозу распространения болезни.

На основании собранных доказательств Имрану Агаеву и другим были предъявлено окончательное обвинение по статьям 139-1.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 УК Азербайджана.

Дело для дальнейшего рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)