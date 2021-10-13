Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Баку: 5 погибших, 21 пострадавший (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 08:26)

БАКУ /Trend/ - В результате тяжелого ДТП на трассе Баку - аэропорт, по предварительной информации, погибли пять и госпитализирован с различными травмами 21 человек (11 мужчин и 10 женщин), сообщили в среду Trend на Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

По информации на 09:00, восемь пострадавших госпитализированы в Клинический медцентр, 13 – в городскую клиническую больницу №3. В настоящее время точной информации о погибших нет, подробная информация будет предоставлена позднее.

Отметим, что тяжелое ДТП произошло на Сураханской круговой развязке.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171. После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика уснул за рулем.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)