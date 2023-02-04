В Ходжалинском районе произошло ДТП, двое пострадавших

БАКУ /Trend/ - В Ходжалинском районе произошло ДТП, пострадали два человека.

Как сообщает в субботу Trend, инцидент произошел в селе Чанагчи Ходжалинского района. Так, водитель грузовика Махир Садыгов, работающий в ООО "Gədəbəy Sular", потерял управление транспортным средством, в результате чего машина опрокинулась в ущелье.

По словам главного инспектора Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитана полиции Эшгина Гасымова, на место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Пострадавшие водитель Махир Садыгов и находившийся в автомобиле директор по продажам компании Гусейн Мамишев были госпитализированы в Физулинскую центральную больницу.

По факту аварии проводится расследование.