В Азербайджане за организацию уклонения от военной службы к уголовной ответственности привлечен еще один человек

БАКУ /Trend/ - Органы прокуратуры Азербайджана продолжают комплексные меры для борьбы с уклонением от военной службы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Национальном центре гематологии и трансфузиологии Главным антикоррупционным управлением при Генпрокуратуре Азербайджанской Республики.

Как сообщили в среду Trend в Генпрокуратуре, следствием были установлены серьезные подозрения, что Сулейман Губадлы, работая в указанном учреждении в течение 2022-2023 годов, получал различные суммы денег от отдельных лиц, обратившихся к нему с целью уклонения от действительной военной службы без законных оснований. Губадлы изменил взятые у них для лабораторного исследования образцы крови и представил в подведомственные учреждения Государственной службы по мобилизации и призыву ложные сведения о том, что они являются носителями талассемии.

В соответствии с собранными доказательствами, Сулейман Губадлы привлечен в качестве обвиняемого по статьям 178.2.2, 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное неоднократно), 320.1 (подделка официальных документов), 32.3 (организация преступления), 321.1 (уклонение без законных оснований от очередного призыва на военную службу) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него была избрана мера пресечения в виде помещения его под надзор полиции.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности круга иных лиц, совершивших противоправные действия.