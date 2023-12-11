В Азербайджане по обвинению в шантаже арестован руководитель одного из сайтов

БАКУ /Trend/ - На основании обращений граждан задержан руководитель новостного сайта "azerinfo.az" Гумбатов Ибрагим Губад оглу.

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что руководитель сайта обвиняется в распространении различных материалов позорящего характера об отдельных лицах с дальнейшим вымогательством денег для их удаления.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о повторном вымогательстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование.

Отметим, что за аналогичные действия был задержан руководитель сайта "dunyaninsesi.az" Аршад Ибрагимов, в отношении него возбуждено уголовное дело, идет расследование.

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