На оккупированных территориях Азербайджана подорвались британцы, есть погибшие и раненые

29 марта 2018 11:58 (UTC+04:00)

На оккупированных территориях Азербайджана при разминировании подорвались сотрудники британской организации «Хало траст». Об этом сообщают в четверг армянские СМИ.

Как заявили в офисе компании, в результате взрыва погибли три сотрудника организации, еще двое ранены.

Отмечается, что инцидент произошел в оккупированном армянами Агдеринском районе Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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