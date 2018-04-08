Лавров о разрешении нагорно-карабахского конфликта

8 апреля 2018 21:20 (UTC+04:00)

Сторонам карабахского конфликта необходимо для продвижения в переговорах отказаться от недоверия друг к другу, при этом использовав наработки казанского саммита 2011 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Самое главное - отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке", - заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.

По его словам, эти идеи нужно "положить на бумагу".

Лавров отметил, что подготовка к казанскому саммиту 2011 года шла интенсивно, в том числе между сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Но в ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает. Мы из этого не делаем особой трагедии. Работа будет продолжаться. Уверен, что многое из того, что содержит так называемый "казанский документ", по-прежнему востребовано", - подчеркнул Лавров.

"Ничто из наработанного в те годы, я думаю, не пропало. Хотя, конечно же, за это время появились некоторые новые идеи, которые сопредседатели сейчас продвигают в контактах со сторонами", - отметил министр.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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