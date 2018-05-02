Латынина, развязывая антиазербайджанскую пропаганду, хочет ввести в заблуждение российскую аудиторию - посол

БАКУ/Trend/ - Мнение, высказанное Юлией Латыниной в прямом эфире, является не чем иным, как проявлением ее ангажированности и непрофессионализма, имеющее своей целью ввести в заблуждение российскую аудиторию путем искажения фактов и развязывания антиазербайджанской пропаганды.

Об этом говорится в письме посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу главному редактору российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, где выражается решительный протест против выступления обозревателя Юлии Латыниной в авторской передаче «Код доступа» от 28 апреля 2018 года на радио «Эхо Москвы».

Письмо опубликовано на сайте посольства Азербайджана в России.

«Прежде всего, свидетельствуя свое уважение и принимая во внимание то, что вы являетесь авторитетной фигурой в российской журналистике, а я как официальное лицо и деятель культуры также на протяжении многих лет связан с общественной и дипломатический работой, в течение которой мы неоднократно взаимодействовали, посчитал необходимым привлечь ваше внимание к выступлению обозревателя Юлии Латыниной в авторской передаче «Код доступа» от 28 апреля 2018 года на радио «Эхо Москвы». С сожалением должен отметить, что Ю.Латынина, в очередной раз демонстрируя свои ограниченные знания мировой истории и симпатию к армянству, исказила исторические факты, представила агрессора как жертву и возвела в герои военных преступников, каковыми являются Серж Саргсян и его сподвижники, обвинив во всех грехах азербайджанский народ, страдающий на протяжении столетий от агрессии, геноцида, этнических чисток и в отношение которого совершались международные преступления», - говорится в письме.

Очевидно, что мнение, высказанное Латыниной в прямом эфире, является не чем иным, как проявлением ее ангажированности и непрофессионализма, имеющее своей целью ввести в заблуждение российскую аудиторию путем искажения фактов и развязывания антиазербайджанской пропаганды для отвлечения от реальных настроений, будоражащих армянское общество, отмечает посол.

«Хочу обратить ваше внимание, что Ю.Латынина, нарушив все границы журналисткой этики, потеряв чувство реальности и позабыв о свой правовой и гражданской ответственности, в своем обращении к аудитории позволила себе безответственные, аморальные и унизительные высказывания в отношении всей азербайджанской нации, назвав азербайджанское общество «душевно нездоровым». Хочу особо подчеркнуть, что во всем мире насчитывается более 50 миллионов азербайджанцев, из них 10 миллионов проживают в самом Азербайджане, но нужно не забывать и о том, что в самой России насчитывается около двух миллионов азербайджанцев, полмиллиона из которых живет в Москве. Учитывая эту статистику, не думаю, что радио «Эхо Москвы» заинтересовано в том, чтобы настроить против себя огромную азербайджанскую аудиторию, проживающую на территории Российской Федерации», - пишет Бюльбюльоглу.

Дипломат отмечает, что, несомненно, любой человек, а тем более журналист, имеет право на свободу слова и мысли, но это никоим образом не должно сопровождаться оскорбительными высказываниями в отношении целого народа, нации или общества.

Субъектом права на информацию является народ, который имеет право требовать, чтобы информация, предоставляемая журналистами, была достоверной, правдивой и непредвзятой, как это закреплено в соответствующих международных документах, включая резолюцию №1003 Парламентской Ассамблеи Совета Европы, говорится в письме.

«Это не первый раз, когда Ю.Латынина, используя многочисленную аудиторию «Эхо Москвы», пытается унизить азербайджанский народ, тем самым сформировать настроения ненависти у российской общественности. Хотел бы напомнить, что народы Азербайджана и России связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Между нашими странами существует солидная договорно-правовая база, направленная на укрепление стратегического партнерства. В этой связи хочу особо подчеркнуть, что согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года наши государства, осудив сепаратизм во всех его проявлениях, обязались не поддерживать сепаратистские движения, направленные против государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга», - пишет посол.

Также, по словам Бюльбюльоглу, Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года отражает волю глав наших государств не допускать осуществление своими учреждениями, организациями, компаниями и другими хозяйственными субъектами деятельности, которая могла бы нанести ущерб суверенным правам и интересам другой стороны.

«Подобные экстремистские действия, несомненно, наносят непоправимый урон российско-азербайджанским отношениям и направлены на разжигание межнациональной розни и вражды, что является уголовно наказуемым в соответствии с национальным законодательством как Азербайджанской Республики, так и Российской Федерации. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, прошу вас предпринять необходимые меры в рамках закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» с тем, чтобы редакцией было распространено соответствующее опровержение и принесены извинения всему азербайджанскому народу», - говорится в письме.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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