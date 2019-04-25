В Израиле состоялось мероприятие, посвящённое юбилею Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В древнем израильском городе Акко, где проживает большая община выходцев из Азербайджана, состоялось мемориальное мероприятие, посвящённое пятидесятилетнему юбилею Национального героя Азербайджана, отдавшего свою жизнь в борьбе за Нагорный Карабах, Альберта Агарунова, сообщает Trend.

Церемонию открыла координатор работы с кавказскими евреями отдела абсорбции при муниципалитете города Акко Тарана Абрамова, которая рассказала о жизни и подвиге славного сына еврейского народа – Альберта Агарунова.

Директор Азербайджанского культурного центра международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Егяна Сальман рассказала о том, как азербайджанский народ дорожит памятью каждого шехида, павшего от рук армянских оккупантов. Память об Альберте Агарунове тем более знаменательна, потому что Альберт, являясь евреем, искренне считал, что обязан отдать свой долг Родине наравне с другими гражданами Азербайджана. Альберт пошёл воевать добровольцем как храбрый боец и остался на поле боя, как истинный герой. Государство присвоило Альберту Агарунову высокое звание Национального героя Азербайджана посмертно. Именем Альберта Агарунова названа улица в Баку, школа, где он учился, открыты уголки памяти, барельефы на доме в посёлке Красная Слобода. Правительство и азербайджанский народ высоко ценят подвиг Альберта Агарунова и делают всё, чтобы имя героя осталась в памяти народной навсегда.

На церемонии памяти Альберта Агарунова присутствовали родственники героя: братья – Роберт и Юрий, сёстры София и Бела с семьями, золовка Жанна и другие, близко знавшие Альберта друзья и знакомые, которые выступали перед собравшимися. Все говорили о том, что несмотря на то, что Альберт не познал радостей земной жизни, память о нём будет жить в сердцах народа всегда.

Член союза писателей Израиля, поэтесса Батцион Абрамова прочитала свои стихотворения памяти невинных жертв Ходжалы, героев, павших в борьбе за Карабах и памяти Альберта Агарунова. Выступивший известный художник Ариэль Агарунов особо отметил искренние дружественные и братские отношения между азербайджанским и еврейским народами, толерантность азербайджанского народа не на словах, а на деле.

Заместитель мэра города Кирьят Бялика Нахум Рачевский приветствовал присутствовавших и отметил особую роль международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз», которая делает всё возможное, чтобы сохранить у азербайджанской общины Израиля связь с корнями.

На церемонии в честь юбилея Национального героя Азербайджана был показан клип молодого азербайджанского композитора Айнур Керимбековой «Сын отечества Альберт», в котором песню исполняет автор и где снялся брат Альберта Рантик Агарунов.

Собравшиеся с большим интересом смотрели фильм - «Земля, на которой я живу», посвящённый жизни и подвигу Альберта Агарунова. Фильм представили режиссёр, автор сценария, директор телевизионного интернет-канала «Канал24» Саадат Шукюрова и исполнительница главной роли, актриса театра «Одлар юрду» Сара Мирзоева.

Родственники светлой памяти Альберта Агарунова горячо благодарили организаторов мероприятия – работников отдела абсорбции муниципалитета Акко Тарану Абрамову и Леонида Соболевского, руководство ассоциации «АзИз» - Егяну Сальман, Шауля Симан-Тов, Севина Ханукаева и всех тех, кто принял участие в мемориальном вечере.

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