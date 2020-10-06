Армяне несут бред, чтобы скрыть свои поражения - военный эксперт

Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 2020 14:43 (UTC+04:00)
Армяне несут бред, чтобы скрыть свои поражения - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Армяне несут бред, чтобы скрыть свои поражения.

Об этом во вторник сказал Trend азербайджанский военный эксперт полковник запаса Узеир Джафаров.

Он отметил, что руководство Армении продолжает тянуть свой народ, свою армию к пропасти.

"В Армении царит хаос, который трудно описать словами. Там схватились за оружие уже и религиозные деятели. Представитель незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе, некий Ваграм Погонян говорит, что они в Нагорном Карабахе якобы ведут "борьбу с терроризмом". Мало того, что весь мир признает их самих террористами, они еще и бесстыдно заявляют, что "накажут" Азербайджан и Турцию", - сказал Джафаров.

Он добавил, что впервые признав вчера свое отступление, армяне выступили с бредовым заявлением.

"Якобы они отступили, руководствуясь тактическими соображениями, чтобы заманить азербайджанских солдат в ловушку. Это полный бред и предсмертная агония армянской стороны. В ночные часы Пашинян в очередной раз позвонил кому-то и попросил помощи. Они хотят восстановления режима прекращения огня, поскольку распространяемые ими старые, некачественные видеозаписи, дезинформация их уже не спасают. Сейчас активизируются некоторые политические силы, являющиеся сторонниками Армении. Однако, как сказал глава азербайджанского государства, у Армении было 30 лет на то, чтобы осознать, что международное право на стороне Азербайджана. Лимит ожидания исчерпан, азербайджанская армия выполняет свою задачу", - сказал Джафаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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