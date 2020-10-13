Информация армян о Гадруте - очередная наглая ложь - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Пытаясь скрыть свои неудачи, армянские вооруженные силы распространяют лживую информацию.

Об этом во вторник сказал Trend полковник-лейтенант запаса, военный эксперт Узеир Джафаров.

Он пояснил, что теперь, чтобы обмануть армянское население, армяне говорят, что якобы поселок Гадрут находится у них: «Это наглая ложь армян. Армяне известны тем, что всегда лгут. Поселок Гадрут освобожден от оккупации, официальную информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана, более того, общественности представлены кадры освобожденных от оккупации территорий. Успехи азербайджанских военнослужащих продолжаются. В интервью турецкому телеканалу Haber Global Президент Азербайджана - Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев отметил, что будет очень много хороших новостей, которые мы будем сообщать постепенно. Это означает, что азербайджанская армия освободила многие оккупированные территории, в ближайшее время мы услышим новости об этом. А Армения пусть остается со своими лживыми новостями».

Джафаров добавил, что некоторые покровители армян, поддерживая их, начали проводить кампанию против азербайджанской армии: «Российская пресса пытается представить азербайджанскую армию в ином свете. Но кто бы и что бы ни говорил, азербайджанская армия продолжает свою деятельность и успешно выполняет поставленные перед ней задачи».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)