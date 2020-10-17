Статья о ракетном ударе Армении по городу Гянджа опубликована The Guardian

БАКУ /Trend/ - Статья о ракетном ударе Армении по азербайджанскому городу Гянджа в ночь на 17 октября 2020 года опубликована The Guardian, передает Trend.

В статье под названием «Нагорный Карабах: Азербайджан сообщил, что в результате обстрела в Гяндже погибло 12 мирных жителей», автор пишет, что репортеры в Гяндже стали свидетелями разрушения ряда домов, превращенных в руины в результате обстрела, в то время как спасатели вывозили с места происшествия черные мешки с телами погибших.

«В результате удара были разрушены стены и сорваны крыши зданий на прилегающих улицах. Люди выбегали на улицу в шоке и слезах. Они бежали спотыкаясь по грязным переулкам, некоторые в халатах, ​​пижамах и в тапочках. Один свидетель сказал, что он видел, как спасатели вытаскивали из-под завалов маленького ребенка, двух женщин и четырех мужчин в считанные минуты сразу после удара», - говорится в сообщении.

В статье также отмечается, что атака произошла всего через шесть дней после последней ракетной атаки на город, когда ракета попала в другой жилой район города, в результате чего погибли 10 мирных жителей.

«Примерно в то же время в городе Мингячевир, расположенном в часе езды к северу от Гянджи, журналисты услышали звуки мощного взрыва, сотрясшего здания. Мингячевир защищен системой противоракетной обороны, потому что здесь находится стратегическая ГЭС, и не сразу стало ясно, была ли ракета уничтожена в воздухе или все же нанесла удар», - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами примерно в час ночи 17 октября 2020 года жилых кварталов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного вне прифронтовой зоны, скончались 13 человек, 52 человека получили различные ранения, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам нанесен значительный ущерб.