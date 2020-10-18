Армения признала, что за последний день было убито 40 армянских оккупантов

БАКУ /Trend/ - В Армении сообщили об уничтожении еще 40 армянских оккупантов, сообщает Trend.

По официальным данным армянской стороны, за прошедшие сутки азербайджанская армия уничтожила еще 40 армянских оккупантов.

Таким образом, противник официально признал потерю 673 военнослужащих. Конечно, потери противника во много раз больше заявленного.