Тот факт, что армяне не смогут устоять перед армией Азербайджана, был ожидаем - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что армянская армия и пришедшие им на помощь наемники откажутся от боев, был ожидаем.

Об этом во вторник сообщил Trend полковник-лейтенант запаса, военный эксперт Узеир Джафаров.

По его словам, армянской стороне следовало заранее знать, что они не смогут устоять перед азербайджанским солдатом.

"Кого бы не вербовала Армения для боев - уже поздно. Азербайджанский солдат уже переломил хребет армянским воякам. В основном Армения надеялась на спецназ, но министерство обороны Азербайджана засняло и показало общественности видеокадры того, как они обращались в бегство", - отметил Джафаров.

Азербайджан, как сообщает военный эксперт, в свое время говорил Армении о том, что если армянский солдат не хочет умирать, то пусть добровольно уйдет с нашей земли.

"Но армяне не сделали должного вывода из этого. В настоящее время потери армянской стороны неисчислимы. Только вчера армяне взяли у Международного Комитета Красного Креста 1500 мешков для тел убитых армянских военнослужащих. Всем понятно, что этого не хватит, следовало бы взять в 3-4 раза больше. Просто армянская сторона не захотела вызывать ажиотаж и взяла у МККК 1500 мешков. Если учесть, что азербайджанский солдат уничтожил бригады и целые полки ВС Армении, несложно вообразить масштабы их потерь", - добавил Узеир Джафаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)