Ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно - Путин

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что США помогут в урегулировании конфликта в Карабахе. Об это он заявил в четверг на заседании клуба "Валдай", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В очередной раз приезжали к нам [в Москву] министры иностранных дел обеих стран (Азербайджана и Армении). 23-го числа они встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю, что американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию. Будем надеяться на лучшее", - сказал российский лидер.

В то же время Путин отметил, что "такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно". "На протяжении многих лет мы [Россия] предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу, - добавил президент России. - Поверьте мне, это была напряженная работа по сближению. В каких-то моментах казалось, что еще чуть-чуть, еще один шаг и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия заключается в том, что люди гибнут".